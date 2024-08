Crisi idrica il gruppo ‘San Giorgio protagonista’ | Perso il pese politico del Comune

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Di fronte al perdurare e addirittura all’aggravarsi del disservizio idrico – scrivono i consiglieri Maurizio Bocchino, Antonella Rinaldi e Giancarlo Bruno – ilconsiliare “SanProtagonista” si aspettava una risposta forte e coraggiosa da parte del Sindaco Ricci. Invece, l’intervento dell’attuale maggioranza è stato quello di indirizzare all’Alto Calore Servizi una seconda diffida, dal contenuto pressoché identico alla prima, che nel frattempo non aveva prodotto alcun effetto, come da noi previsto, se non quello di fare trascorrere 30 lunghi giorni intrisi di immobilismo”.