Colto da malore al Gran Sasso | operatori del 118 di Rimini gli salvano la vita durante una ferrata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 – Una gita tra amici si è trasformata in un’operazione di soccorso: tredel 118 diappassionati di montagna hanno salvato laa un uomoda ununa viaald’Italia. I tre si trovavano in vacanza insieme ad alcuni amici sull’Appennino abruzzese, quando a 2.433 metri di altitudine,una sosta al rifugio ‘Franchetti’, hanno visto un uomo accasciarsi a terra,da un. Alle prime valutazioni, si rendono subito conto che il 51enne è in arresto cardiaco. Il team, così, non perde nemmeno un istante e si mette all’opera, sapendo bene come muoversi: mentre il primo inizia subito il massaggio cardiaco, il secondo chiama il 112 e il terzo recupera e utilizza un defibrillatore che fortunatamente è presente al Rifugio. Dopo la terza scarica, il cuore del 51enne riprende a battere.