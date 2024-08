Capena | bimbo di 5 anni cade dal terzo piano di casa è grave

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024), incidente domestico, bambino, caduta, finestra, gravi condizioni, Policlinico Gemelli, Roma – Ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma dopo un volo di otto metri. Unincidente domestico è avvenuto a, un comune alle porte di Roma, nel pomeriggio di ieri. Un bambino di soli 5è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere caduto dalla finestra della sua abitazione, situata aldi un edificio. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto poco dopo le 18:30. Il bambino, figlio di una coppia di origine bengalese, stava giocando incon il fratellino più piccolo quando, per cause ancora da chiarire, si è sporto troppo dalla finestra, precipitando per circa otto metri. Il volo è stato devastante, e il piccolo ha riportato ferite gravissime.