Bergogno rinnova la tradizione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Si èta nei giorni scorsi la tradizionale Festa della Madonnina della neve, nel suggestivo borgo medievale di, nel comune di Casina. La funzione religiosa è iniziata alle 17.30 con la processione dalla maestà votiva mariana per raggiungere il centro del paese dove il parroco don Carlo Castellini (foto), in uno spiazzo all’aperto vicino l’antico oratorio del diciassettesimo secolo dedicato all’Immacolata Concezione di Maria, ha officiato la Santa Messa per il nutrito gruppo di fedeli accorsi, in ricordo di tutti i defunti della frazione casinese. Una bellaportata avanti negli anni dall’attiva comunità locale che, come di consueto, non ha fatto mancare un momento conviviale al termine del programma più strettamente religioso, allestendo un prelibato rinfresco per cena a base di ricette tradizionali. c.c.