Atletica Larissa Iapichino non sarà al Golden Gala Definita la gara del rientro | Necessaria una pausa

(Di lunedì 19 agosto 2024) Mettere i puntini sulle i.è stata al centro dell’attenzione dopo l’uscita di un’intervista che l’atleta nostrana ha concesso a Repubblica e in cui ha parlato del momento che sta vivendo come atleta e ragazza. Reduce dal quarto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella Finale del salto in lungo, dove l’azzurra avrebbe sperato di conquistare una medaglia,si è espressa in questi termini sulla testata. “Anche gli atleti sono persone, prima che macchine da performance. Ci sono schemi mentali imprevedibili, questioni personali mai venute a galla prima che si riflettano in. Rimandare all’infinito alla fine ti presenta il conto“. Diversi hanno ripreso queste parole, interpretandole come un periodo di distacco dall’agonismo vero e proprio.