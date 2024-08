Al chiosco del giardino Fava Due furti nell’arco di dieci giorni | Ma credo nella riqualificazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) "in questo progetto, nel rilancio del parco e non mi arrendo". Daniele Simonetti, gestore delalGraziella, fra le vie Milazzo e Boldrini, non si abbatte anche se a cavallo fra luglio e agosto ha subito duedi soli. In entrambi i casi gruppi di balordi hanno scavalcato le recinzioni del– che la notte viene chiuso – e forzato la porta del, portando via il fondo cassa. Anzi, in un caso hanno portato via proprio il registratore di cassa tutto intero: "I danni sono incomparabili rispetto a quello che hanno portato via – dice sconsolato Simonetti –, somme di certo non grandi, mentre il registratore di cassa digitale ha un certo valore. I ladri? Non erano di certo dei professionisti e non era nulla di pianificato".