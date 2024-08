X chiude i suoi uffici in Brasile Intanto Musk dona un cybertrack al leader ceceno Kadyrov

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 18 agosto 2024) Elonannuncia la chiusura deglidi X in. La decisione è arrivata in seguito alla richiesta del giudice del Tribunale supremo federale Alexandre de Moraes del blocco di profili sulla piattaforma di proprietà del miliardario. “A causa delle richieste della ‘Giustizia’ di Alexandre De Moraes inche ci impongono di infrangere (in segreto) le leggi brasiliane, argentine, americane e internazionali, X non ha altra scelta chere le nostre operazioni in”, scrive. Tuttavia, il social continuerà a essere disponibile per gli utenti. Glidi X inchiudono i battenti Dopo l’ordine di censura del giudice brasiliano Alexandre de Moraes, il social media Xrà le sue attività incon “effetto immediato”, pur rimanendo disponibile per la popolazione brasiliana.