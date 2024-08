Unahotels suona la campanella | martedì palestra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Si ricomincia: a tre mesi esatta da gara 5 dei quarti Playoff contro Venezia, chiusa con una sconfitta dopo avere dato, soprattutto nei match precedenti, aspra battaglia, l’riaccenderà i motori e si ritroverà per iniziare la preparazione in vista dell’esordio nel campionato di serie A 2024/2025. Che per i biancorossi scatterà al PalaBigi, domenica 29 settembre, contro Trento. Una sorta di preraduno attenderà invece i quattro volti nuovi della Pallacanestro Reggiana. Oggi infatti arriveranno in città gli ultimi tre nuovi innesti del mercato estivo: Cassius Winston, Jaylen Barford e Kwan Cheatham, che andranno a raggiungere Stephane Goumbald, giunto a Reggio a metà settimana.