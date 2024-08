Tuttosport – Milan problemi collettivi e tanto da migliorare A Leao dico…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 18 agosto 2024) 2024-08-18 01:56:33 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news diO – “Non mi aspettavo la perfezione in questo momento della stagione, ma non abbiamo fatto bene nei primi 45 minuti: la squadra era troppo passiva difensivamente. Il secondo tempo è stato diverso, abbiamo recuperato la palla più avanti, eravamo più aggressivi in avanti e, perciò, abbiamo creato opportunità sufficienti per aggiustare la partita. Sappiamo, poi, come sono questi tipi di partite. Noi abbiamoda: i ragazzi che sono subentrati devono lavorare, poi vedremo se farli giocare dall’inizio. Quando sono entrati hanno fatto bene, ora abbiamo bisogno di fargli recuperare la forma fisica“. Queste le parole, a Sky, di Paulo Fonseca, allenatore del, dopo il pareggio contro il Torino. “Il problema non è difensivo ma di tutta la squadra.