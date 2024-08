La Promessa l’unico modo è ucciderlo | si arriva così ad una terribile decisione Spoiler dalla Spagna

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 18 agosto 2024) Le anticipazioni per le prossime puntate de Lalasciano senza parole. Ecco che cosa vedremo e lache stupirà tutti. La soap opera checattura davvero moltissimi spettatori che vogliono sapere sempre in anteprima che cosa accadrà ai loro beniamini. Ecco che noi oggi vi daremo alcune anticipazioni su qualcosa di molto grave che sta per accadere. La, “”: siad una-Credit Facebook La-Cityrumors.itCi sarà infatti una morte molto particolare. Andiamo a scoprire quale personaggio perderà la vita e soprattutto quali saranno le ripercussioni di questo gesto. Anticipazioni La, ecco chi perde la vita Le anticipazioni chenoparlano chiaro.