Jannik Sinner analizza la vittoria contro Rublev a Cincinnati | C’era tanto vento sono contento della reazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Adattarsi alle condizioni. Non è stata una partita facile peril quarto di finale del Masters1000 di. Al di là delle qualità dell’avversario, il russo Andrey, l’altoatesino è stato costretto ad affrontare delle problematiche di gioco legate alpresente nel corsopartita. Un match in cui entrambi i contendenti sitrovati in difficoltà e alla fine la maggior solidità e consistenza dihanno fatto la differenza, come rappresentato dallo score di 4-6 7-5 6-4. “È stata necessaria tanta forza mentale. Erano condizioni difficilissime, moltose. Nel primo set ha iniziato molto bene e io non ho giocato il mio miglior tennis, ma nel secondo ho sentito di avere molte possibilità. Ho aspettato la mia occasione.moltodi essere arrivato in semifinale“, ha raccontatoa caldo. Con questo risultato, il n.