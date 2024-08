Il sindaco di San Bassano fa il pompiere in Calabria | Sono grato a chi aiuta nel volontariato bisogna crederci ma anche farlo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 agosto 2024) San(Cremona) – IlGiuseppe Papa non ha paura a rimboccarsi le maniche. In questa estate torrida ha fatto l’autista per ragazzi disabili fino a Capo Nord; tornato in paese, ha preso la motosega e ha liberato una strada da un albero caduto. Ora è ina spegnere incendi. A mezzanotte della passata domenica, è partito come volontario. L’Associazione Nazionale Autieri d’Italia, di cui fa parte, è gemellata con la regionee ha partecipato con i propri iscritti al servizio antincendio boschivo. “Stiamo dando un supporto ai vigili del fuoco – racconta Papa – Stiamo andando in avanscoperta a fare bonifiche e spegnere roghi sulle ripe. Purtroppo qui ad Aiello Calabrese e Cleto i terrenimolto scoscesi e il vento gira velocemente, per questo è difficile intervenire rapidamente e con efficacia.