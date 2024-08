Halle Berry rivestirebbe i panni di Catwoman solo a una condizione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 agosto 2024)ha lasciato la porta aperta per riprendere il ruolo di, già interpretato nel film del 2004 diretto da Pitof. La star ha lasciato intendere che esiste un modo per convincerla a indossare di nuovo la tuta. “Forse, se potessi dirigerlo”, ha dettoa Jimmy Fallon al The Tonight Show dopo che il conduttore le ha chiesto se avrebbe ripreso il ruolo di supereroina. Durante la sua apparizione nel programma notturno della NBC,ha anche ricordato il film nel ventesimo anniversario della sua uscita.ha detto che “l’ha adorato” e ha ricordato che i critici “stroncarono” il film. Tuttavia, una cosa dà alla star una motivazione 20 anni dopo. “Quello di cui sono felice è che i bambini ora l’hanno trovato su Internet“, ha aggiunto. “I bambini lo adorano.