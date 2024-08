Centrale atomica di Kursk La Russia accusa l’Ucraina | È pronta ad assaltarla Il fantasma di Chernobyl

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Lanucleare diè così identica a quella diche è stata usata in ben due occasioni come ’set’ di film sull’incidente nucleare del 1986. Il problema è che la città di Kurchatov, dove sorge, non è troppo lontana dall’area delle operazioni dell’offensiva ucraina nel: 60 chilometri in linea d’aria dal confine, 30 chilometri dal territorio stabilmente controllato dalle truppe di Kiev e soli 23 dalle prime avanguardie ucraine. E’ al tiro di artiglieria e missili, e il rischio è alto in primis perché lanon ha un edificio di contenimento in cemento armato e possono bastare un razzo o un colpo di artiglieria per fare gravi danni e portare a un incidente radiologico. Ad una catastrofe se fosse colpito il reattore. Servirebbe fermare subito i due reattori ancora in funzione e concordare una zona di esclusione.