Agricoltura e Pesca dal 21 settembre il G7 a Siracusa

(Di domenica 18 agosto 2024) Dal 21 al 29Ortigia, l’isola che costituisce la parte più antica della città di, ospiterà il “G7”, summit che riunirà nel cuore dii rappresentanti di Stati Uniti, Canada, Giappone, Francia, Germania e Regno Unito, assieme a quelli di nove Paesi africani, in linea con il Piano Mattei del governo nazionale. La Regione Siciliana – dichiara il presidente Renato Schifani – è profondamente onorata di ospitare questa importantissima iniziativa internazionale, un evento che evidenzia l’importanza strategica della nostra Isola come fulcro di dialogo e cooperazione tra gli Stati. La Sicilia si conferma protagonista non solo come terra di storia e cultura, ma anche come punto di riferimento per l’innovazione e la sostenibilità in ambito agroalimentare.