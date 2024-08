Uomini e Donne famosa ex tronista racconta la disavventura in piscina | Mio papà affondava e non ritornava più su lo ha salvato il mio fidanzato

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 17 agosto 2024) Una bruttache avrebbe potuto finire in tragedia per un’ex storicadi, il fortunato dating show di Maria De Filippi. Durante le vacanze con la sua famiglia, Teresa Langella ha rischiato che suo padre affogasse in. A salvarlo, ci ha pensato il suo compagno, l’uomo che fra qualche mese sposerà, Andrea Dal Corso. L’ex corteggiatore a differenza di tutti gli altri che non si erano accorti minimamente di nulla, è riuscito grazie alla sua prontezza di riflessi a salvare l’uomo che, dopo essersi addormentato sul materassino in, era affondato giù senza che riuscisse a risalire. Il racconto dell’ex volto di: Vi devore.si era addormentato sul materassino. Siamo in. Praticamente lui era su quello rosso. All’improvviso, non ci eravamo accorti di niente, né io, né mamma, nemmeno le mie zie.