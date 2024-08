Riassunto | ReNew annuncia i risultati relativi al primo trimestre dell’anno finanziario 2025 conclusosi il 30 giugno 2024 con un rilevante aumento del 24% della capacità operativa a a…

Leggi tutta la notizia su seriea24

GURUGRAM, India–alil 30con undel 24%a/a; ribadisce le indicazioni riguardanti l'EBITDA e i MW per l'annoEnergy Global Plc ("" o la "Società") (Nasdaq: RNW, RNWWW), una delle principali società nello sviluppo di soluzioni per la decarbonizzazione, oggi hato iconsolidati, rendicontati in conformità alla IFRS (revisione contabile non ancora effettuata),alil 30. Punti salienti sull'operatività Al 30il portafoglioSocietà consisteva di circa 15,6 GW, dei quali circa 9,6 sono commissionati e circa 6,0 sono impegnati, rispetto a circa 13,7 GW al 30