Il bunker di montagna dove si mangiano formaggi strepitosi | la storia di un intraprendente casaro dell' Alto Adige

(Di sabato 17 agosto 2024) Uno per cambiare totalmente vita deve avere in sé, da qualche parte, una stella danzante. Se poi ti chiami Huber Stockner quella stella abbaglia più di una supernova. Se il nome non vi dice nulla, immaginatevi unche lavora con grandissime aziendea distribuzione commerciale che un giorno viene invitato da un allevatore di maiali ad assaggiare il suo speck a San Lorenzo di Sebato, paesino a nord di Brunico, a due passi dall’Austria. «Buono il tuo speck», «Grazie, il bestiame pascola su quel declivio verde, nella mia terra c’è anche un vecchioa Seconda Guerra Mondiale». Genuss, ildiIl botta e risposta non è letterale, ma quella visita è andata più o meno così, e a Huber è scattata la scintilla. L’umidità in quella struttura vecchia di ottant’anni si avvicina al 100 per cento, la temperatura costante tutto l’anno a dodici gradi.