Fiera gastronomia e bancarelle La città si accende dal 5 al 13 ottobre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Le tensostrutture sono già quasi in piedi. Sono partiti i lavori per ladi Scandicci che quest’anno si terrà dal 5 al 13. In base al capitolato stipulato tra Comune e Sicrea, arrivata all’ultimo anno di appalto, l’area sarà più o meno quella dello scorso anno, con alcune novità. La prima è il ritorno in piazza Togliatti. "Sono iniziati i lavori di montaggio della prossimadi Scandicci – dichiara il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh –. Appena insediati abbiamo iniziato a lavorare subito ad alcune novità già per questa prossima edizione, come l’allargamento verso piazza Togliatti, un nuovo protagonismo del Terzo settore e la presenza di un villaggio dello Sport in piazzale della Resistenza. Vogliamo scrivere una nuova storia anche per ladi Scandicci, pezzo importante della storia del nostro territorio, che oggi necessita di una profonda reinterpretazione.