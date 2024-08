Cassano | Chiesa è stato rovinato da quel genio di Allegri La Juve lo svenderà

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 17 agosto 2024) Lantus del nuovo tecnico Thiago Motta esordirà lunedì 19 agosto all’ “Allianz Stadium” contro la neopromossa Como del tecnico spagnolo Cesc Fabregas. Nel match contro i lariani chiaramente non ci sarà Federicocon l’attaccante bianconero ormai ai margini del progetto. Intanto nelle ultime ore lo stessoè finito persino fuori rosa con L'articolo: “dadi. Lalo” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:attacca Lukaku: “È andato al Chelsea a prendersi 15 pappardelle. Dirigenti Inter non sono stupidi”: “L’Inter fortunata a Firenze, la Fiorentina non meritava la sconfitta”attacca Bastoni: “Non è un fenomeno, meglio Romero.