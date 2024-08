Terremoto fortissimo magnitudo 6 2 | i palazzi oscillano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 agosto 2024) Una scossa didi6.2 è stata localizzata in mare a Taiwan dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato registrato alle 7:35 ora locale, l’1:35 italiane ed ha avuto una profondità di 15 chilometri al largo della costa orientale nei pressi della città di Hualien. Dai social le immagini dei grattacieli cheper diversi secondi anche nella capitale, Taipei. ma al momento non si hanno notizie di danni a persone o a cose. L'articolo6.2: iproviene da The Social Post.