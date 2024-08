Temerario supersportiva ibrida

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 16 agosto 2024) Automobili Lamborghini presenta, ineditaequipaggiata con powertrain ibrido V8 biturbo, che ridefinisce i concetti stessi di performance, piacere di guida e comfort.è il secondo modello della gamma Lamborghini High Performance Electrified Vehicle (HPEV) dopo Revuelto e completa l'elettrificazione della gamma di Sant'Agata Bolognese, in seguito al debutto sul mercato di Urus SE. Protagonista della Monterey Car Week 2024,si pone come nuovo punto di riferimento nel segmento delle supersportive, grazie a prestazioni da vera fuoriclasse. Il nuovo powertrain ibrido abbina un inedito motore V8 biturbo a tre macchine elettriche, per una potenza complessiva di 920 CV. Il V8 biturbo è stato progettato e sviluppato ex novo a Sant'Agata Bolognese: primo e unico nella categoria delle supersportive di serie in grado di raggiungere i 10.