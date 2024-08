Ponte Marconi trovato un cadavere nel Tevere

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma, 16 agosto 2024 – Ildi un 33enne romano è stato avvistato ieri nelall'altezza dia Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Porta Portese e i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo. Dai primi accertamenti non sono stati rilevati sul corpo segni evidenti di violenza. Sono comunque in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.