Olimpiadi a quando un’edizione estiva in Italia? Ormai viverle in casa è un privilegio

(Di venerdì 16 agosto 2024) Con Parigi 2024 andata definitivamente in archivio, il fuoco di Olimpia passa già idealmente a Milano-Cortina 2026. Si parla di Giochi invernali, ovviamente, ma proprio questa dinamica fa sorgere spontaneo un quesito in questa calda notte agostana.rivedremodei Giochi estivi – quelli “veri” – in? L’unica volta in cui il nostro Paese ha organizzato la manifestazione a Cinque cerchi più seguita e sentita, è stato nel 1960 a Roma. Proprio la Città Eterna tentò di ottenere nuovamente l’appuntamento del 2004, venendo però dolorosamente sconfitta da Atene, in quello che fu una sorta di risarcimento per la scandalosa assegnazione dell’edizione del centenario – quella del 1996 – ad Atlanta (molto ci sarebbe da dire sui retroscena e sulle pressioni che, il 18 settembre 1990, generarono uno dei più grandi vilipendi della storia olimpica).