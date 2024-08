Mappa temporali in Emilia Romagna domani | rischio frane fiumi osservati speciali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 agosto 2024) Bologna, 16 agosto 2024 – Dopo l’allerta meteo perintensi previsti per oggi, nelle prossime ore, venerdì 16 agosto, e le previsioni meteo che annunciano maltempo nel weekend oltre a un consistente abbassamento delle temperature in, ecco un altro bollettino di criticità emanato da Arpae, per la giornata di sabato 17 agosto. Si tratta di una nuova allerta gialla per(qui ladell’evoluzione meteo in tempo reale) che riguarda le province di Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Secondo gli esperti dell’agenzia regionale “dal pomeriggio di sabato 17 agosto sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo didi forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro orientale della regione.