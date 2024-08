M5s le modifiche che vorrei nella Costituente per non violare i valori fondanti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il Movimento 5 stelle si avvia ad affrontare unae dovrebbe innanzitutto prendere coscienza di sé e della sua storia, analizzare i cambiamenti epocali della società di oggi per tracciare la rotta verso il futuro. Questa è l’epoca del più grande accentramento di potere che c’è mai statostoria dell’umanità: potere politico, economico, creativo, di generatori di mondi digitali, di conoscenze e brevetti, idee ed abitudini. A questo perverso accentramento di potere il M5S, assorbendo di fatto le istanze dei movimenti sociali di fine e inizio secolo, ha sviluppato la sua risposta promuovendo l’e-democracy e la democrazia diretta dando potere ai cittadini iscritti e attivisti del M5S di indirizzare e scegliere i temi della politica, stabilendo delle regole etiche come taglio dello stipendio e doppio mandato in modo da ridurre l’accentramento di potere economico e politico.