La palleggiatrice Marta Bechis ritorna part-time al Bisonte Firenze

(Di venerdì 16 agosto 2024)– Si chiude con un grande ritorno il mercato del: la, che era già stata bisontina per due anni, fra il gennaio del 2016 e il gennaio del 2018, darà una mano al team di coach Bendandi per un paio di mesi. La 34enne torinese ha già da tempo firmato per sbarcare nella Lovb, la nuova lega professionistica americana che prenderà il via dal gennaio 2025, ma la suaenza per gli Stati Uniti è fissata per l’inizio di novembre, e quindi fino a fine ottobre potrà dare il suo apporto a Il, affiancando Beatrice Agrifoglio e permettendo a Ilaria Battistoni di non forzare i tempi di recupero.