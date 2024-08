Borsa | prosegue il rialzo in Europa giù Londra Milano +21%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Si confermano positive le principali borse europee al traguardi di metà seduta, a partire da(+2,1%), che recupera oggi la chiusura festiva di Ferragosto. Migliori delle stime i dati usa degli ultimi due giorni, dall'inflazione Usa (2,9%) alle richieste di sussidi in calo di 100mila unità in una settimana e alle vendite al dettaglio salite sia su base mensile (+1%) si su base annua (+2,66%). Non è andata altrettanto bene nel Regno Unito e ne risente ladi(-0,46%), unica in calo nel continente. Francoforte guadagna infatti lo 0,53%, Madrid lo 0,26% e Parigi lo 0,2%. Contrastati i i future Usa in attesa delle concessioni edilizie, degli indici dell'Università del Michigan e delle stime sul Pil della Fed di Atlanta.