Seguito dal Napoli la sorpresa del campionato va alla Fiorentina

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ladella passata stagione di Serie A giocherà: era statoanche dale dall’Inter, concorrenza sbaragliata Lacontinua ad essere grande protagonista di quest’estate di calciomercato. Tutto è cominciato con l’arrivo di Raffaele Pdino, tra i nomi fatti come successore di Calzona, prima di chiudere definitivamente l’intesa con Antonio Conte. Commisso ha puntato sul tecnico napoletano, che al Monza ha fatto davvero molto bene, dimostrando coraggio e carattere. La Viola si è rinforzata a centrocampo e in attacco. Ha convinto Amrabat a restare dopo la cessione in prestito al Manchester United; ha eliminato qualche elemento deludente della passata stagione e ha cercato giocatori da rilanciare, come Moise Kean o David De Gea, fermo oltre un anno dopo l’addio ai Red Devils.