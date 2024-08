Montepulciano il proclama del Gonfaloniere dà inizio al Bravìo delle Botti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 agosto 2024)(Siena), 15 agosto 2024 - Finalmente è. Sabato 17 Agosto dalle ore 21:15 da Piazza Grande diprenderà il via la nuova edizione del, un anno importante perche celebra i 50 anni di unamanifestazioni più importanti della Toscana. Ormai ci siamo, ildiè pronto per tornare a far emozionare i poliziani, con i suoi suoni, i suoi colori e le sue imprese da cardiopalma. Sabato 17 agosto, alle ore 21:00 dalla Colonna del Marzocco partirà il Corteo Storico per raggiungere Piazza Grande dove andrà in scena il primo atto del ricco programma degli eventi che sancisce l’apertura ufficiale della nuova edizione.