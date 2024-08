Mediaset stravolge tutto | il cambiamento epocale che coinvolge anche Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 15 agosto 2024) Pier Silvio Berlusconi rinnova i palinsestiDecollabora con l’amministratore delegato in favore della svolta. In seguito alla scomparsa del Cavaliere, il suo erede aveva annunciato una scrematura dei palinsesti ed un rinnovo dei programmi offerti al pubblico di Canale 5.Depassa il testimone ad una collega – credit: YouTube @uominiedonne – cityrumors.itCiò si tradusse fondamentalmente in un primo allontanamento di Barbara D’Urso e nella conseguente decisione di stabilire delle linee guida che limitassero il cosiddetto genere trash. Trascorso un anno dalla prima sperimentazione, Pier Silvio Berlusconi sembra intenzionato arela “regina della tv”:De