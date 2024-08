Real Madrid-Atalanta di Supercoppa Europea è solo su Sky

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sky da quest’anno fa sul serio con le coppe: niente squadre italiane in chiaro, che non saranno condivise con altri broadcaster (come è invece accaduto fino a pochi mesi fa con Mediaset) né trasmesse su Tv8. La pay TV blinda così anche ladi questa sera con in campo l’, che si gioca il suo secondo titolo europeo della storia.in esclusiva su Sky alle 21 Al National Stadium di Varsavia si assegna il primo trofeo ufficiale della stagione 2024/2025: la UEFA Super Cup, meglio nota come. Si sfidano le due squadre regine d’Europa in carica: la vincitrice della Champions League () opposta alla vincitrice dell’Europa League (). Una partita che Sky riserverà in esclusiva ai propri abbonati: diretta dalle 21 sui canali SkySportUno, SkySportCalcio e SkySport4K, oltre allo streaming su NOW.