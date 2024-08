Pierina Paganelli la scoperta sul DNA lascia di stucco

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 14 agosto 2024), lasul DNAdi– Novità sul caso di, l’ex infermiera di Rimini massacrata con 29 coltellate, al suo ritorno da un incontro di preghiera. “È stato riscontrato dna maschile su sette reperti, ma in quantità molto esigua. A mio avviso sarà anche difficile da sequenziare ai fini della comparazione con quello dell’unico indagato, Louis Dassilva”, ha dichiarato a «Fanpage», Davide Barzan, criminalista e consulente di parte di Manuela Bianchi, la nuora della vittima trovata cadavere in via dei Ciclamini. ( dopo le foto) Il fatto che il dna trovato sui vestiti die su alcuni oggetti suo sia così poco dipenderebbe in parte dallo stato di cattiva conservazione dei reperti. Ora rimane da capire se il dna ottenuto dagli accertamenti irripetibili effettuati nelle scorse settimane corrisponde o meno a quello di Dassilva.