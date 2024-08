Napoli scatenato | Neres Lukaku e Gilmour nel mirino Pedullà | Giorni bollenti

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Alfredorivela che ilè vicino a. Gli ultimi aggiornamenti sul. NOTIZIE CALCIO– Il mercato delentra nel vivo. Alfredo, esperto di calciomercato, svela gli ultimi sviluppi delle trattative azzurre. Giovanni Manna è in missione in Inghilterra, e le novità non mancano.a un passo: 15 milioni per il gioiello del Brightonconferma: “Sonointensi in casain ottica mercato. Dopo il naufragio della trattativa Brescianini (ora in direzione Atalanta), gli azzurri vogliono chiudere per Billydal Brighton. Il centrocampista è sempre più vicino al suo approdo in azzurro, operazione da 15 milioni di euro (bonus compresi).”scalda i motori: Conte lo aspetta “Calda anche la pista che porta a David,” rivela