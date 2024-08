Festa collettiva per i 50enni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) A cena per festeggiare insieme il loro mezzo secolo di vita. I cinquantenni di Montecosaro si sono ritrovati a tavola per passare una piacevole serata, in ricordo dei tempi passati. Molti di loro continuano a vivere in paese, altri si sono trasferiti altrove, tutti però hanno risposto all’appello di una "bellainiziata con una messa e proseguita con una grande cena spettacolo all’aperto durante la quale è stato consegnato anche un ricordo alla famiglia di Sandro, un amico salito al cielo troppo presto" spiegano i promotori dell’iniziativa.