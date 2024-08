Avevi una risposta per ogni domanda starti affianco ti arricchiva | la commovente lettera di Alberto Angela in ricordo di suo padre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) “Sono passati due anni dalla scomparsa di mio”. Comincia così la lunga e toccantecheha scritto indi Piero, scomparso due anni fa, entrambi volti noti della divulgazione televisiva. Hanno portato la storia, la scienza, la geografia nelle case di milioni di italiani. Un affare di famiglia, insomma, quello che legavae Piero alle milioni di persone che passavano ore a guardarli. “Ma non ci si abitua mai all’assenza di una persona cara. Soprattutto se ha segnato non solo la vita della tua famiglia, ma è diventata una presenza forte anche in quella di tanti che lo hanno ascoltato nelle sue trasmissioni o letto i suoi libri – scrivesul suo profilo Instagram -. Penso anche a chi, grazie a lui, ha deciso di dedicare la propria vita alla ricerca e ai temi del sapere.