Serie C l’eliminazione dei biancorossi dalla Coppa Italia Domenica test a San Felice con la Clodiense Carpi ko Bernardi | Sapevamo di essere a questo punto

(Di martedì 13 agosto 2024) Come dodici mesi fa ilha salutato laal primo assalto: allora in D avvenne un po’ a sorpresa, perdendo ai rigori in casa col Corticella, questa volta inveceè arrivata per mano di una ’big’ diC come la Feralpisalò, contro cui la squadra di Serpini ha faticato in avvio ma poi ha giocato una buona ripresa, parola del direttore sportivo Marco. "Penso che nel complesso la squadra abbia giocato una buona gara – le sue parole – abbiamo faticato per 45’ ma di fronte avevamo una squadra forte, che nel primo tempo ci è stata superiore per palleggio e forza atletica. Nel secondo tempo siamo cresciuti nel dominio della palla e abbiamo aggredito meglio, pur senza creare tanto. Ma la prestazione la ritengo positiva: sullo 0-0 potevamo passare noi con Saporetti e nella ripresa l’unica loro occasione l’ha avuta Pellegrini in contropiede".