Pavia 22 anni dopo la tragedia | il ricordo di Paolo Foglia che morì salvando una famiglia

(Di martedì 13 agosto 2024) Bereguardo (), 13 agosto 2024 – Glipassano, ma ildell’immenso gesto eroico rimane ed è indelebile. Non si può cancellare quel Ferragosto 2002, quandoha coraggiosamente salvato dalle acque del Ticino due adulti e un bambino. Stremato, però, l’uomo non è riuscito a salire sulla barca arrivata in suo soccorso e ha perso la vita. Per ricordarlo giovedì alle 10 al ponte di barche è prevista una cerimonia dedicata al 35enne di Bresso che nel 2002 era andato sulla spiaggia vicino alle chiatte per trascorre la calda giornata estiva in compagnia della fidanzata e del suo cane. Poco prima di mezzogiorno, un bambino di 10aveva messo i piedi nell’acqua per rinfrescarsi ed era stato trascinato dalla corrente.