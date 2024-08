Operazione asfalti ecco i cantieri in corso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) E’ partito a Calderara nei giorni scorsi il pianocon un investimento importante che coinvolge diverse strade del tessuto comunale. "Con un investimento complessivo di 1 milione e 460.000 euro – spiega il sindaco Giampiero Falzone –, questa prima fase si concentrerà, come da impegni di mandato, su direttrici a lunga viabilità. Nello specifico abbiamo iniziato i lavori in via Bacciliera, per 200.000 euro; e a seguire nelle prossime settimane procederemo in via Valli, con il completo rifacimento del fondo stradale ammalorato, non solo asfaltatura, per 580.000 euro. A seguire via Fornace, con il completo rifacimento fondo stradale ammalorato, per 680.000 euro. Nei mesi a seguire, solo dopo che Hera avrà terminato i lavori iniziati di sostituzione della rete idrica in via Stelloni - via San Vitalino, si procederà alla asfaltatura anche di questo tratto".