Mens insana in corpore sano | Vannacci e il futuro dello sport italiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Loè in ottima salute, è bello, vincente, con storie appassionanti da narrare. Ed è proprio per questo che la politica se ne vuole impossessare. Avere a che fare tutti i giorni, con conti che non tornano, carceri e suicidi, riforme rifiutate dalla maggioranza dei cittadini, e diciamolo con esteticamente delle brutte persone, tranne qualche rara eccezione, che rappresentano la politica, è estremamente avvilente e depressivo. Da qui la tentazione di impossessarsi di qualcosa di bello: lo. Non è una cosa nuova la propaganda di Hitler e Goebbels avevano trasformato le Olimpiadi del 1936 nell’altare del trionfo nazista, ma poi arrivò Jesse Owens a rovinare i sogni di gloria del Reich.