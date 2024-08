Medio Oriente situazione incandescente | l’Iran rifiuta ogni negoziato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 agosto 2024) Biden corre ai ripari e si mette in contatto con i principali leader europei come Scholz, Macron, Meloni e Starmer Un’escalation che fa paura. Di ora in ora nn fa che aumentare pressione e soprattutto tensione. In, ma anche in Ucraina. Due tavoli che sono roventi, soprattutto dopo l’offensiva di Zelensky direttamente in Russia. Il presidente americano Joe Biden si sta impegnando tanto per evitare l’escalation inchiamando i più importanti leader europei (Ansa Foto) Cityrumors.itA temere banco però è lache si sta registrando in queste ultime ore sempre e solo inconche da giorni si sta preparando ad un altro attacco a Israele e stavolta ben più pensate e assai meno dimostrativo rispetto a quello già andato in atto qualche mese fa.