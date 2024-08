Malagò il governo vuole piazzarlo alla Federcalcio ma non sarà così facile Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2024), ilma non).fa il punto sulle manovre politiche in atto per scalzaredal Coni (il terzo mandato finisce a maggio 2025 e Abodi ha fatto sapere che non sono previste proroghe). Scrive: Dicono tutti: «Non si mettano le mani sullo sport. Garantiamone l’autonomia». Ma in realtà tutti ritengono di doverlo trattare come fosse una partecipata dello Stato. Tant’è: da domenica, dopo l’uscita pubblica di Giovannicon cui il presidente del Coni ha comunicato di non essere pronto a una resa, è cominciata la grande partita politica attorno allo sport italiano.