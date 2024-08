La maxi antenna corretta Tolto il ’bombolone’ Il panorama è quasi salvo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Ieri mattina gli abitanti di Fiorenzuola si sono svegliati con una sorpresa: è sparito il grande "bombolone" bianco che svettava alla sommità della grandedella Iliad nel piazzale della chiesa del borgo. Una decisione che la compagnia telefonica francese ha preso solamente per questo caso ed anche per una situazione simile che era al cimitero di Misano Monte. Tra i più felici per questa svolta il presidente della Comunità del Parco Massimo D’Angeli che scrive: "Un bel regalo perché oggi è statoil famigerato ‘cilindro’ dell’di Focara che ha deturpato uno dei paesaggi più belli del San Bartolo e di tutta la costa Adriatica. Un primo passo certamente. Ma noi non vogliamo che sia solo una vittoria di Pirro e continueremo la nostra lotta fino a quando l’non verrà rimossa".