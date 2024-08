In ferie per accogliere i migranti che transitano da Trieste Così la pratica politica della cura sostituisce le istituzioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Alle cinque del pomeriggio piazzaLibertà è quasi vuota. Basta attraversare la strada per entrare nella stazione ferroviaria die tra poco lo farà anche una coppia curda che tiene d’occhio i quattro figli da una panchina in penombra. Il più piccolo avrà due anni, il più grande al massimo sette. Lanciano qualche briciola a gabbiani litigiosi, grossi come tacchini. Poi tornano a passarsi un pallone che sembra masticato da un orso. La rotta balcanica non sempre finisce a: arriva almeno a Milano ed è lì che devono andare. Un operatore dell’Agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) si avvicina offrendo informazioni. Parla la loro lingua, ma viene respinto con gentile diffidenza. Poi una telefonata: raccolgono in fretta due zaini, i figli e raggiungono altre persone all’ingressostazione. “No Milano“, spiega chi ha fatto i biglietti.