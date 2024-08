Il Chelsea ora vuole Osimhen Prende quota lo scambio con Lukaku Di Marzio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2024) Secondo Gianluca Disi riaprono le speranze per unocon ile conseguente cospicuo conguaglio a favore del Napoli. Sembra che lo staff tecnico abbia dato l’ok per trattare con il Napoli. Il nigerianotrasferirsi a titolo definitivo. Lo staff tecnico delha dato l’ok suScrive Di: Ore calde per il mercato del Napoli, mentre il direttore sportivo Manna si trova a Londra per trattare con ilpere Gilmour. Mentre la società attende per una possibile offerta last-minute da parte del Paris Saint-Germain, si è ravvivato l’interesse da parte del. Il club londinese, infatti, è alla ricerca di un centravanti, ed è arrivato l’ok da parte dello staff tecnico per spingere su