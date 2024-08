Gottardi Menegatti-Orsi Toth Bianchi oggi in tv Europei beach volley 2024 | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Tutto pronto per, partita valevole per il girone D deglidi, in corso di svolgimento in tre località dei Paesi Bassi. Valentinae Martatornano in campo a pochi giorni dal termine della loro avventura olimpica a Parigi. La loro sfida d’esordio è un derby a tinte azzurre: dall’altra parte della rete ci sono Reka, sorella minore di Viktoria (che per anni ha giocato in coppia con), e Giada. L’obiettivo per entrambe le squadre è vincere ed iniziare con il piede giusto il torneo. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di martedì 13 agosto alStadium di The Hague, in Olanda. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la partita.