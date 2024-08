Furto da Incubo a Pianola | Ladri Distruggono Villa e Banchettano Svuotando il Frigorifero

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 13 agosto 2024) L'Aquila - Nella notte tra sabato e domenica, unadi via Pratelle nella frazione aquilana diè stata teatro di unsenza precedenti. I malviventi, approfittando dell'oscurità e dell'assenza dei proprietari, hanno agito indisturbati per ore, mettendo completamente a soqquadro l'abitazione. Ihanno rovistato in ogni angolo, rubando migliaia di euro in contanti, carte di credito, argenteria e numerosi oggetti di valore. Non contenti, hanno tentato di forzare la cassaforte, senza successo, e hanno infine deciso di lanciarla fuori dalla casa. Non solo hanno causato ingenti danni alla proprietà, calpestando e distruggendo beni e ricordi personali, ma si sono anche fermati a banchettare,frigo e dispensa e lasciando tutto a terra.