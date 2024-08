Deturpato il murale per Paola Egonu davanti alla sede del Coni La solidarietà di Giannelli | Persone senza dignità tu sei tanta roba

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Vandalizzata l’opera dedicata a. Ilrealizzato dallo street artist Laika fuori ddela Roma – per celebrare la neocampionessa olimpica e MVP del torneo di pvolo a Parigi – è statoda sconosciuti che hanno colorato di rosa la pelle dell’atleta e oscurato il volto: intitolato “Italianità”, raffigurava l’opposto della nazionale italiana in azione. “Stop razzismo, odio, xenofobia, ignoranza” si leggeva sul pallone, ora è tutto cancellato di bianco: l’opera è rimasta intatta un solo giorno. Gli autori del gesto hanno agito di notte, come spesso succede, perché l’iniziativa per compiere certe azioni non è accompagnata mai dal coraggio. Nella notte è stato vandalizzato il‘Italianità’ dedicato adel, oscurando il volto della pvolista e cambiando il colore della sua pelle.