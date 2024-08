Declassamento San Pio Rubano FI | Sanità non degna di un Paese civile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ davvero preoccupante ildell’Ospedale San Pio di Benevento, retrocesso dalla rete “Stroke Unit” di secondo livello a primo livello”, così il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria. Che spiega: “Questa decisione rappresenta un colpo durissimo per l’assistenza sanitaria nella nostra provincia, privata di un centro di eccellenza per il trattamento dell’ictus. Ora, i cittadini sanniti, in caso di emergenza, saranno costretti a rivolgersi a strutture come il “Moscati” di Avellino o il “San Sebastiano” di Caserta, aumentando i rischi per la loro salute. Questonon è un episodio isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio di crisi sanitaria nel Sannio.