Da Bergamo all’oro olimpico | il lungo viaggio di Myriam Sylla stella dell’Italvolley

(Di martedì 13 agosto 2024). Tra le stelle più luminose dell’organicofemminile che ha portato per la prima volta l’oroal bel paese c’è sicuramente, schiacciatrice attualmente in forza alla Pro Victoria Monza. Il trionfo di Parigi arriva nel suo caso a coronamento di una carriera giocata su altissimi livelli e legata per due motivi alla città di. La campionessa olimpica è sì nata a Palermo, ma suo padre Abdoulaye si trasferì in Italia dalla Costa d’Avorio arrivando inizialmente proprio nel capoluogo orobico. A causa anche delle fredde del temperature del Nord Italia, l’uomo decise dopo poche settimane di spostarsi in Sicilia, dove lo raggiunse dopo qualche tempo la moglie Salimata e dove – l’8 gennaio 1995 – nacque